Por causa do coronavírus, Conmebol pede adiamento das eliminatórias da Copa de 2022

A Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol pede o adiamento do início das eliminatórias, alegando que por causa do coronavírus, as equipes sul-americanas não teriam os jogadores convocados da Europa

247 - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta quarta-feira (11) que pediu à FIFA o adiamento do início das eliminatórias da Copa do Mundo, a ser realizada no Catar em 2022.

Em uma carta ao Secretário-Geral da FIFA, Fatma Samoura, a Conmebol disse que a propagação do covid-19 em todo o mundo, que levou à reprogramación da reunião do Conselho e do Congresso da Fifa, faz com que o futebol não fique isento do alcance da doença”.

A Conmebol garantiu que o pedido é apoiado pelos 10 países membros da Confederação: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

O secretário-geral da Conmebol, José Astigarraga, argumentou na carta à Fifa que, para o início das eliminatórias marcado para 22 de março, as equipes sul-americanas enfrentam a possibilidade de não ter jogadores convocados da Europa.

"Como resultado, sendo de países com alta taxa de contágio, eles poderiam ser colocados em quarentena, o que tornaria impossível a disponibilidade para suas equipes nacionais", acrescentou o comunicado, informa a Telesul.