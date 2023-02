Presidente chinês responde carta de alunos de escola bilíngue da Hungria

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu recentemente a carta de alunos da escola bilíngue húngaro-chinês da Hungria, encorajando-os a conhecer mais a China e serem embaixadores da causa amistosa entre os dois países.

“Minha esposa e eu ficamos contentes por ter recebido a carta de vocês na Festa da Primavera do Ano do Coelho. Recordo ainda do encontro com os professores e alunos quando visitei a escola em 2009. Espero que vocês persistam na aprendizagem da língua chinesa e contribuam para a amizade entre as duas nações”, escreveu Xi Jinping.

Tanto a China quanto a Hungria têm longa história e brilhante cultura. Os povos dos dois países têm uma amizade tradicional, e frequentes intercâmbios culturais. “Vocês são bem-vindos nas universidades chinesas depois de concluírem a escola secundária, e espero que mais jovens húngaros gostem de aprender a língua chinesa, visitem a China e conheçam a história e a China de hoje”, assinalou Xi Jinping.

Criada em setembro de 2004, a escola bilíngue húngaro-chinês é a única escola de tempo integral na Europa Central e Oriental que usa as duas línguas no ensino.

