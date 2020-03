Presidente da Fifa considera reduzir torneios de futebol para conter coronavírus

“Talvez possamos reformar o futebol mundial dando um passo atrás. Com diferentes formatos. Menos torneios, porém mais interessantes”, diz o presidente da Fifa, Gianni Infantino edit

247 - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, sugeriu a redução do número de eventos de futebol para conter a crise do novo coronavírus, em entrevista concedida ao jornal "La Gazzetta Dello Sporrt", nesta segunda-feira (23). A informação é do jornal O Globo.

Infantino afirmou que há estudos para a ideia de um ano “enxuto” de eventos do futebol mundial, e disse que é considerável dar um “passo atrás”.

“Precisamos estudar o impacto global dessa crise. Agora é difícil, não sabemos quando voltaremos à normalidade. Mas vamos olhar as oportunidades. Talvez possamos reformar o futebol mundial dando um passo atrás. Com diferentes formatos. Menos torneios, porém mais interessantes”, diz o representante da autoridade máxima do esporte.