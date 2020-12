Presidente da Yoozoo, do jogo "Game of Thrones: Winter Is Coming", morre aos 39 anos

247 - O magnata chinês e presidente executivo da empresa Yoozoo, Lin Qi, de 39 anos, morreu por envenenamento na China na última sexta-feira (25), de acordo com informações da BBC News.

Yoozoo é a desenvolvedora do jogo de sucesso "Game of Thrones: Winter Is Coming".

A reportagem cita um comunicado da polícia de Xangai que aponta um colega de Qi como principal suspeito do crime.

A Yoozoo anunciou que continuará normalmente com as operações e buscará um sucessor para Lin Qi. "Adeus, jovem. Estaremos juntos, continuaremos a ser gentis, continuaremos a acreditar na bondade e continuaremos a lutar contra tudo o que é mau", publicou também a companhia pelas redes sociais.

