Presidente do Patriota, que pode receber Bolsonaro, destinou R$ 1,1 mi de verba pública a parentes

Somente no ano passado o presidente do Patriota, Adilson Barroso, recebeu uma remuneração partidária de R$ 225 mil edit

247 - O presidente do Patriota, Adilson Barroso, destinou R$ 1,15 milhão de verba pública do fundo partidário para pagar o salário dele e de parentes. Somente no ano passado ele recebeu uma remuneração partidária de R$ 225 mil, com um contracheque mensal de R$ 25 mil. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a prestação de contas de 2020, o maior salário da família, depois de Adilson, é o da atual mulher dele, Cassia Freire Sá, com R$ 112 mil ao ano. Em seguida vem o irmão Aguinaldo Barroso de Oliveira (R$ 92 mil ao ano).

Depois, vem uma cunhada, Andresa Nabarro (R$ 56 mil ao ano). Em seguida, Rute Ferreira de Lima Oliveira, ex-mulher de Adilson, com R$ 50 mil ao ano. A lista é formada pela filha Fabiana Barroso, com salário anual de R$ 47 mil, e por um sobrinho, Willian Oliveira do Amaral (R$ 48 mil ao ano).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.