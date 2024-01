Presidentes da China e da Tunísia celebram 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas bilaterais

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Tunísia, Kais Saied, trocaram mensagens de congratulações nesta quarta-feira (10) por ocasião do 60º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

O líder chinês indicou em sua mensagem que, nas últimas seis décadas, independente das mudanças internacionais, as relações bilaterais sempre se desenvolveram de forma saudável e estável. Ele salientou que, nos últimos anos, a confiança política mútua vem sendo consolidada e as cooperações entre os dois países alcançaram resultados frutíferos em todos os setores.

continua após o anúncio

Xi Jinping lembrou que, em dezembro de 2022, ele se encontrou com o presidente Kais Saied na Cúpula da China e dos Países Árabes e os dois chegaram a muitos importantes consensos sobre o futuro das relações sino-tunisianas.



“Presto muita atenção ao desenvolvimento das relações bilaterais e estou disposto a trabalhar junto com o presidente Kais Saied para continuar promovendo a amizade tradicional e o relacionamento de cooperação amistosa entre os dois países”, completou o líder chinês.



continua após o anúncio

Por sua vez, Kais Saied disse que a Tunísia e a China têm desfrutado de uma amizade de longo prazo e de uma cooperação frutífera. Segundo ele, nos últimos anos, os dois países tiveram uma coordenação cada vez mais estreita nos assuntos regionais e internacionais com base no mesmo conceito de valores. A Tunísia quer estabelecer junto com a parte chinesa uma nova parceria abrangente e com boa perspectiva.



No mesmo dia, os primeiros-ministros dos dois países, Li Qiang e Hichem Mechichi, também trocaram mensagens para celebrar os 60 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: