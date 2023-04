Presidentes da China, França e Comissão Europeia se reúnem em Beijing

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, o presidente francês, Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, realizaram na última quinta-feira (6) reunião trilateral em Beijing.

Xi Jinping disse que o presidente Macron e a presidente Ursula von der Leyen visitaram, ao mesmo tempo, o país, demonstrando a grande atenção da parte europeia para as relações com a China.

O líder chinês afirmou que a China e a Europa devem reforçar as cooperações para defender a paz e a estabilidade mundial, promover o desenvolvimento e a prosperidade comum, impulsionar o progresso das civilizações humanas e enfrentar, de mãos dadas, os desafios comuns.

Este ano coincide com o 20º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica integral entre China e Europa, por isso, a parte chinesa quer trabalhar junto com a europeia para reiniciar completamente os intercâmbios em todos os níveis, incentivar cooperações em todas as áreas e injetar mais forças motrizes para o desenvolvimento das relações sino-europeias e para a paz, estabilidade e prosperidade do mundo.

