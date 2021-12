Presidentes Xi Jinping e Thongloun Sisoulit inauguram ferrovia China-Laos

A ferrovia de 1.035 quilômetros é um projeto de ancoragem entre a Iniciativa do Cinturão e Rota proposta pela China e a estratégia do Laos de se converter de um país sem litoral para um centro terrestre edit

Rádio Internacional da China, com O Diário do Povo Online - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente do Laos, Thongloun Sisoulith, participaram da cerimônia de inauguração da ferrovia China-Laos por meio de videoconferência.

Por volta das 16h44 desta quinta-feira (2), os dois chefes de Estado deram a instrução para a inauguração da ferrovia.

Sobre a ferrovia

A ferrovia China-Laos, um projeto de referência que conecta Kunming, na província de Yunnan, no sudoeste da China, à capital do Laos, Vientiane, começará a operar nesta sexta-feira, segundo informou o China State Railway Group.

A ferrovia de 1.035 quilômetros de comprimento é um projeto de ancoragem entre a Iniciativa do Cinturão e Rota proposta pela China e a estratégia do Laos de se converter de um país sem litoral para um centro terrestre.

A ferrovia adota totalmente os padrões técnicos chineses e consiste em duas seções. A construção da seção no Laos, da cidade fronteiriça de Boten a Vientiane, começou em dezembro de 2016, e a construção da seção chinesa da ferrovia ligando a cidade de Yuxi e a cidade fronteiriça de Mohan começou em dezembro de 2015.

Com velocidade operacional máxima de 160 quilômetros por hora, os trens que circulam na rota levarão passageiros de Kunming a Vientiane em cerca de 10 horas, incluindo o tempo de liberação alfandegária.

As operações ferroviárias China-Laos são de grande importância para os intercâmbios econômicos, sociais e culturais bilaterais e devem acelerar a construção do Corredor Econômico China-Laos, de acordo com um porta-voz do China State Railway Group.

