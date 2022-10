Presidium do 20º Congresso Nacional do PCCh realiza primeira reunião

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O Presidium do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) realizou no sábado (15) sua primeira reunião, no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

O camarada Xi Jinping compareceu ao evento e fez um discurso importante.

A reunião, presidida pelo secretário-geral do Congresso, Wang Huning, aprovou a lista da comissão permanente do Presidium.

