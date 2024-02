Primeiro humano a receber implante cerebral da Neuralink já consegue mover mouse com a força do pensamento, diz Elon Musk

Segundo Musk, o paciente parece ter se recuperado totalmente do procedimento com o implante denominado “Neuralink” edit

247 - Elon Musk anunciou que o primeiro ser humano a receber um implante cerebral da já conseguiu mexer o mouse de computador apenas com a força do pensamento. Segundo Musk, o paciente parece ter se recuperado totalmente do procedimento com o implante denominado “Neuralink”.

“O progresso é bom, e o paciente parece ter se recuperado totalmente, com efeitos neurais dos quais temos conhecimento. O paciente é capaz de mover o mouse pela tela apenas pensando — disse Musk durante um evento do Spaces, no X.

