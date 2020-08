Prisão de Harry Maguire, capitão do United, envolve tentativas de estupro e de suborno

Segundo o The Sun, os advogados de Harry Maguire teriam informado que albaneses injetaram droga na irmã do jogador, que desmaiou edit

Roberto Wagner, Metrópoles - Detido na última quinta-feira (20/8) após confusão com policiais na ilha grega de Mykonos , o capitão do Manchester United , Harry Maguire, apresentou sua versão à polícia local. Os detalhes da noite de festa que terminou em briga foram revelados pelo jornal The Sun e são assustadores. Segundo a defesa do jogador, tudo começou após albaneses injetarem uma “droga de estupro” no braço da irmã do jogador, que a fez desmaiar.

O irmão mais velho do jogador, Joe, viu a cena e partiu para cima dos albaneses. A briga se estendeu, inclusive com a participação de Harry Maguire e um amigo, Chris Sharman. Policiais que estavam no local tentaram apartar, mas teriam sido agredidos pelo capitão do United e seus parceiros.

O jornal britânico também relata que policiais teriam chutado Maguire na delegacia e afirmado que “sua carreira acabou”. Já os policiais informaram em depoimento que o jogador do Manchester United tentou suborná-los. “Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o capitão do Manchester United, sou muito rico, posso lhe dar dinheiro, posso pagar, por favor, deixe-nos ir”, teria dito o jogador.

