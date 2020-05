Probabilidades e possibilidades de ganhar no futebol

Nem sempre é preciso jogar ou apoiar um time vencedor para ganhar no futebol. Também é possível ser um campeão fora do campo, graças aos sites de apostas esportivas. Para quem aposta, não existe nenhum conceito mais importante do que o conceito de probabilidade. As probabilidades, que também são denominadas de 'odds', estão no centro da actividade das apostas e determinam qual o valor de determinado palpite. Em termos gerais, o conceito é bastante simples. As apostas mais arriscadas e improváveis oferecem uma melhor oportunidade de lucro. Por outro lado, as apostas mais prováveis são sinónimo de um prémio inferior, por serem consideradas mais frequentes e previsíveis. Para detalhes completos, você pode verificar esta comparação de odds de futebol.

Para ganhar dinheiro de forma consistente no mundo das apostas esportivas, é importante ser calculista no momento de apostar. Nada pode substituir a experiência adquirida através de anos de apostas, mas existem alguns truques e dicas importantes que podem ajudá-lo a vencer de modo mais regular. O princípio fundamental passa por não se deixar levar pelas emoções. Uma regra que parece evidente, mas que pode ser difícil de respeitar, principalmente se é um grande apaixonado pelo futebol. Neste artigo, reunimos alguns dos conselhos fundamentais dos apostadores mais experientes e bem-sucedidos para o ajudar a levar suas apostas para o próximo nível.

Jogar com tranquilidade e segurança

Muita gente se envolve no mundo das apostas esportivas para procurar fazer dinheiro de forma rápida e fácil. Isso não é recomendável. Já todos ouvimos histórias insólitas acerca de jogadores que fizeram milhares com palpites inacreditáveis, mas esses casos são extremamente raros. Houve quem tivesse previsto alguns dos acontecimentos mais surpreendentes da história do futebol, como a vitória da Alemanha sobre o Brasil no Mundial de 2014, ou a conquista do campeonato inglês por parte do Leicester City. Mas esses casos são apenas a excepção que confirma a regra. Se você procurar apostar sempre no time menos favorito, ou colocar o seu dinheiro em palpites extremamente ousados, é bastante provável que perca seu dinheiro a longo prazo. Segundo os especialistas, a maneira certa de apostar no futebol passa por fazer escolhas seguras, previsíveis, e controladas.

Pode parecer chato, mas ir de acordo com a escolha óbvia é a melhor maneira de vencer nas apostas online. Tente se mentalizar que as apostas esportivas exigem dedicação e trabalho, como todos os outros sectores da vida. Assim, jogar de forma racional e tranquila é essencial. O importante não é quanto você ganha, mas sim ganhar de modo consistente. Mesmo que seus lucros semanais sejam muito pequenos, esse dinheiro extra pode acabar por fazer a diferença no final de um ou dois meses de apostas. E quanto mais você vencer, mais dinheiro você tem para rentabilizar seus palpites online. As margens associadas aos resultados mais previsíveis são pequenas, mas se o seu capital de jogo for significativo, elas podem se traduzir em lucros consideráveis. No entanto, lembre-se: nunca aposte mais dinheiro do que aquele que você pode perder.

Guarde registos de suas apostas

Você já percebeu que, para ser bem-sucedido no mundo das apostas esportivas, é essencial assumir uma estratégia de longo prazo. Nesse sentido, um truque que todos os experts utilizam passa por manter um registo de todas as suas apostas. Se você tiver acesso a um histórico pessoal de suas apostas, pode facilmente compreender quando e como você perde dinheiro, e quais são os tipos de aposta em que você é mais bem-sucedido. Do mesmo modo que os técnicos e atletas profissionais guardam registos detalhados de suas performances, estatísticas, e condição física, é importante que você se conheça enquanto apostador. Só assim você poderá ter acesso às informações que o vão ajudar a melhorar e a identificar seus erros.

Não aposte apenas em seu time

Apostar no seu time favorito não é proibido, mas apostar apenas no seu time do coração pode ser a maneira mais rápida de perder dinheiro ao fazer uma aposta. O campeonato brasileiro é bastante imprevisível, por isso pode ser importante começar a apostar em jogos que não envolvam a CBF. Se por um lado é importante um conhecimento profundo dos times, jogadores, e história dos jogos em causa, por outro lado pode ser perigoso apostar apenas em competições que estão demasiado próximas de suas emoções. Nas grandes copas internacionais, por exemplo, pode ser tentador apostar numa vitória do Brasil. Mas antes de o fazer, reflicta: será que o Brasil é mesmo a equipa que tem melhores hipóteses de vencer nesse determinado contexto? Suas emoções são peritas em toldar seu julgamento, pelo que pode ser importante deixá-las completamente de fora de suas apostas. Os especialistas recomendam por isso que adira a apostas baseadas em campeonatos estrangeiros, mas familiares. Apostar em ligas periféricas pode ser o mesmo que apostar de forma cega; mas se colocar seus palpites em campeonatos estrangeiros populares, como o espanhol, o inglês, ou mesmo o alemão, você terá melhores chances de deixar as emoções de fora sem perder o conhecimento necessário para apostar de forma sábia.

