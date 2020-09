Procuradoria do STJD pede pena máxima a Carol Solberg: R$ 100 mil

A jogadora de vôlei também será suspensa de seis torneios caso seja condenada no âmbito da denúncia apresentada pela subprocuradoria do Tribunal pelo protesto “fora, Bolsonaro” feito nas quadras edit

247 - A jogadora de vôlei Carol Solberg pode ser condenada a pagar R$ 100 mil e ser suspensa de seis torneios caso seja condenada no âmbito da denúncia apresentada pela procuradoria do Tribunal Superior da Justiça Desportiva (STJD). O motivo é o fato de ela ter gritado “fora, Bolsonaro” nas quadras.

“A denúncia cita dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 191 — deixar de cumprir o regulamento da competição — e o 258 — assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do código. Pelo primeiro, a punição varia de R$ 100 a R$ 100 mil. Pelo segundo, suspensão de ‘uma a seis partidas, provas ou equivalentes’”, esclarece reportagem do jornalista Demétrio Vecchioli, do blog Olhar Olímpico, do UOL .

A manifestação da atleta aconteceu a partida pelo bronze da etapa de Saquarema (RJ) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. No fim do jogo, Carol disse “fora, Bolsonaro” durante uma entrevista ao canal SporTV, da Globo, que transmitia o torneio. A súmula do jogo, porém, não cita a fala, uma vez que ela ocorreu depois que o jogo foi dado como encerrado.