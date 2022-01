Produção de petróleo e gás natural do pré-sal bate recorde

Desde setembro, houve aumento substancial, em função do início da produção dos volumes excedentes da Cessão Onerosa de Búzios em regime de partilha edit

Apoie o 247

ICL

247 - A produção de óleo e gás natural em regime de partilha no pré-sal atingiu, em novembro de 2021, o patamar mais alto da série histórica, iniciada em 2017. Na média diária, foram produzidos 447 mil barris de petróleo e 1.3 milhão de metros cúbicos de gás natural, segundo informações do Boletim Mensal de Partilha de Produção, divulgado nesta terça-feira (11), pela Pré-Sal Petróleo (PPSA).

Desde setembro do ano passado, houve aumento substancial nos volumes produzidos, em função do início da produção dos volumes excedentes da Cessão Onerosa de Búzios em regime de partilha. A alta de novembro está ligada a mais uma atividade de Búzios: a retomada da operação da plataforma P-76, que passou por manutenção programada em outubro.

Do total de 447 mil bpd, 435 mil bpd vieram de Búzios, seguidos de 7 mil bpd do Entorno de Sapinhoá e de 5 mil bpd de Tartaruga Verde Sudoeste.

PUBLICIDADE

Da produção diária de gás natural, do total de 1.309 mil m³/dia, 1.115 mil m³/dia foram do Campo de Búzios, 158 mil m³/dia do Entorno de Sapinhoá e 36 mil m³/dia de Tartaruga Verde Sudoeste.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE