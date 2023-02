Produto de cabelo "febre" no Brasil é proibido pela Anvisa por causar grave quadro de cegueira

Segundo as informações passadas para a Anvisa, os eventos ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina, ou mesmo de chuva edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta sexta-feira (10) a venda no país de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos.

Segundo a Anvisa, a decisão é preventiva e temporária e foi adotada em razão do aumento do número de casos de "efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto".

Reportagem do portal G1 relata que pessoas que usaram produtos do tipo têm procurado atendimentos de emergência com graves irritações nos olhos.

Segundo a agência, no momento, são realizados testes, provas e análises para investigar o caso. Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote pode ser comercializado e não deve ser usado por consumidores e profissionais de beleza.

Os sintomas são

Cegueira temporária (perda temporária da visão);

Forte ardência nos olhos;

Lacrimejamento intenso;

Coceira;

Vermelhidão;

Inchaço ocular; e

Dor de cabeça.

