Professora é condenada após usar doces e lanche do McDonad’s para abusar de aluno

247 - Hannah Harris, de 23 anos, trabalhava como professora assistente em uma escola na cidade de Hoddesdon, em Hertfordshire, Inglaterra. Em dezembro de 2019, ela abusou sexualmente de um aluno, de 14. Para isso, ela o atraiu com os seus doces favoritos e um lanche do McDonald’s. Recentemente, a juíza Caroline Wigin condenou Hannah a seis anos de prisão. As informações são do colunista Fernando Moreira do jornal Extra.

O caso veio à tona, em janeiro de 2020, quando o irmão mais velho do estudante descobriu o seu relacionamento com a professora.

Antes, para os pais do adolescente não suspeitarem, ela se apresentou como a mãe de Kayla, a namorada fictícia do estudante.

Segundo a polícia local, a professora ofereceu as guloseimas favoritas do jovem e o levou até o estacionamento de uma filial da Wilko (uma loja de varejo britânica de utensílios domésticos), onde abusou sexualmente do aluno pela primeira vez.

Segundo o site The Sun, ao proferir a sentença, a juíza afirmou que a conduta de Hannah “teve um efeito devastador sobre a vida do jovem”.

