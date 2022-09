Programa ‘Voto Com Orgulho LGBTI+’ pretende aumentar bancada da diversidade nas eleições

Apoie o 247

247 - A Plataforma Eleitoral Carta Compromisso pela Promoção da Cidadania LGBTI+ busca aumentar nessas eleições a chamada “bancada da diversidade” e assegurar compromissos de candidatas e candidatos com a pauta.

Hoje a comunidade LGBTI+ é representada no Congresso Nacional apenas pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), pela deputada federal Vivi Reis (PSOL-PA) e pelos deputados federais David Miranda (PDT-RJ) e Israel Batista (PSB-DF).

Segundo o coordenador de Elaboração da iniciativa, Toni Reis, a plataforma apresenta uma série de propostas de políticas públicas para enfrentar e combater a discriminação e promover os direitos da população LGBTI+.

92 corporações e organizações não governamentais que, juntas, empregam mais de 435.000 pessoas no Brasil, são signatárias da carta aberta de compromisso com a diversidade, o respeito e a inclusão de pessoas.

“Agora, mais do que nunca, precisamos apelar para que quem se candidatar à eleição presidencial brasileira de 2022 reconheça e assuma compromisso com esses mesmos valores de diversidade, respeito e inclusão de pessoas LGBTQI+ e de toda população brasileira no mundo do trabalho por meio de políticas públicas e ações concretas”, diz trecho do texto.

