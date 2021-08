Promoção de celular por R$ 0,99 gera aglomeração em shopping de Belém (vídeo)

As pessoas deixaram de lado o distanciamento social para tentar adquirir o smartphone de loja que inaugurou no Shopping Pátio Belém edit

TrendsBR - Apesar de ainda estarmos enfrentando a pandemia de covid-19, centenas de pessoas se aglomeraram numa fila próxima ao Shopping Pátio Belém, na Travessa Padre Eutíquio, no centro da capital do Pará, na expectativa de conseguir comprar o smartphone Multilaser E Lite por apenas R$ 0,99 (seu preço médio é de R$ 329).

Vídeos que estão circulando nas redes sociais nesta terça (31/8) mostram o tumulto causado no shopping pelos clientes que aguardavam a chance de participar da inauguração da loja Celularia e adquirir o aparelho celular pelo preço promocional.

Além da falta de distanciamento social, dá para ver nas gravações que muitas pessoas não estão usando máscaras de proteção facial.

PUBLICIDADE

Segundo o portal Roma News, de Belém, a confusão foi tanta que o estabelecimento precisou baixar as portas para impedir o acesso das pessoas. “Policiais militares também foram acionados para evitar uma confusão ainda maior”, diz o site paraense.

O representante da Celularia, George Anute, conversou com o perfil Belém Trânsito, do Facebook, e informou que foram distribuídas 100 senhas às 9h30 desta terça (31/8).

PUBLICIDADE

Porém, os clientes que chegaram de madrugada e não foram contemplados com uma senha fechar a avenida em frente ao centro de compras como forma de protesto, diz o perfil da rede social.

“Em nota a assessoria do shopping afirmou que tomou todas as medidas cabíveis a fim de melhorar e organizar o fluxo de clientes na porta e no interior do empreendimento”, esclarece o Belém Trânsito.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: