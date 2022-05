Promotor morto durante lua de mel misteriosamente atuou na prisão de Ronaldinho Gaúcho

Apoie o 247

Metrópoles - O promotor paraguaio Marcelo Pezzi, de 45 anos, foi assassinado a tiros, nessa terça-feira (10), durante sua lua de mel em uma praia na Colômbia. O investigador atuou no caso envolvendo o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho por uso de documento falso.

Pecci e sua esposa, a jornalista Claudia Aguilera, estavam em lua de mel na ilha caribenha de Barú, na Colômbia.

Reconhecido pelo seu trabalho de investigação em casos contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, o promotor também foi responsável pela prisão do ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, em 2020, após denúncias de que o ex-atleta portava passaportes falsos ao tentar entrar em solo paraguaio.

O casal foi abordado por dois homens em uma praia particular conectada ao hotel onde estavam hospedados. De acordo com Aguilera, o marido não havia recebido ameaças antes do atentado.

