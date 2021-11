Prosperidade de Xinjiang refuta mentiras de países ocidentais, afirma mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Dias atrás, um milhão de naans foram exportados para a Rússia. Pela primeira vez, esta comida tradicional de Xinjiang entrou no mercado europeu.

O embaixador da Argentina na China, Sabino Vaca Narvaja, disse recentemente no Fórum de Desenvolvimento de Xinjiang que visitou muitas empresas de Xinjiang, comeu carnes, frutos, legumes e naan da região, e é testemunha da prosperidade local. Ele pediu também que todos fossem a Xinjiang para conhecer a verdade.

O embaixador argentino revelou um consenso da comunidade internacional. Neste fórum, os participantes de mais de 30 países contaram a história de desenvolvimento de Xinjiang e consideram a abertura um fator decisivo para isso. Hoje, Xinjiang já é um canal importante para os intercâmbios entre os países em prol da iniciativa “Cinturão e Rota”, como também uma janela de abertura ao oeste chinês. Vale lembrar que em 2015, o governo chinês decidiu tornar Xinjiang uma região central do Cinturão Econômico da Rota da Seda.

Atualmente, a região tem cooperações com mais de 50 países envolvidos no “Cinturão e Rota”

Além disso, o desenvolvimento da agricultura e das ciências e tecnologias de Xinjiang também se mostra muito impressionante para o embaixador Sabino Vaca Narvaja.

Os povos de todas as etnias de Xinjiang são muito beneficiados pelo desenvolvimento da região. Nos primeiros três trimestres deste ano, o PIB local ultrapassou 1,13 trilhões de yuans, aumentando 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A renda per capita disponível para os habitantes urbanos e rurais da região cresceu 9% e 11,5%, respectivamente.

Perante estes fatos, as mentiras produzidas pelas forças anti-China, como “trabalho forçado” e “genocídio”, são apenas piadas.

O escritor francês Maxime Vivas visitou Xinjiang em 2016 e 2018 e publicou o livro “O Fim das Mentiras sobre Uigures em Xinjiang”. Ele considera o lugar cheio de vigor e que as mentiras ocidentais têm o objetivo de impedir o desenvolvimento da China.

O governo chinês tomou medidas eficazes para combater o terrorismo e ampliar a abertura de Xinjiang. Essa é a razão fundamental da prosperidade atual na região. O povo uigur está com uma vida muito feliz. Isso é um bom exemplo de proteção dos direitos humanos.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Gabriel Fragoso