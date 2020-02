Psicanalistas emitem nota de repúdio à nomeação do presidente da Capes

O grupo Psicanalistas Unidos pela Democracia (PUD) publicou uma nota de repúdio contra a nomeação do presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O comunicado aunda diz: "o projeto ideológico deste governo é voltar ao tempo dos preconceitos mais primitivos, da segregação e do ódio à diversidade" edit

247 - O grupo Psicanalistas Unidos pela Democracia (PUD) publicou uma nota de repúdio contra a nomeação do presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O comunicado aunda diz: "o projeto ideológico deste governo é voltar ao tempo dos preconceitos mais primitivos, da segregação e do ódio à diversidade."

Leia a íntegra do manifesto do PUD:

MANIFESTO DE REPÚDIO DO COLETIVO P.U.D CONTRA NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DA CAPES

Nós, Psicanalistas Unidos pela Democracia, repudiamos veementemente a nomeação de Benedito Guimaraes Aguiar Neto para presidente da CAPES, órgão de fomento e condução das Políticas Públicas de pesquisa, pós-graduação e formação e qualificação de pesquisadores e docentes do pais. Para sua presidência, é indicado alguém que sustenta uma posição pré-científica, como o chamado “criacionismo”.

Apoiamos a Nota de Repúdio publicada pela FREDUC (Frente em Defesa da Universidade e da Ciencia) e as manifestações de outras entidades que compartilham a nossa perplexidade e indignação frente ao retrocesso nos avanços culturais e científicos dos últimos séculos.

O conhecimento evoluiu abandonando os preconceitos que satisfaziam ao narcisismo humano. Nessa direção foram se dando as revoluções que deslocaram o ser humano da posição de centro ou topo de todos os seres, a começar pela copernicana, seguida pela darwiniana e pela freudiana. O homem, que se pensava centro do universo, teve que aceitar que habita um pequeno planeta que gira ao redor do sol, pequena estrela pertencente a uma imensa galáxia perdida entre infinitas outras; que pensava que tinha sido criado especialmente por um ser divino, teve que aceitar que é parte de uma cadeia evolutiva; que pensava que era dono de seus pensamentos, soube que esses pensamentos eram gerados num Outro lugar, no Inconsciente. Mais, ainda, teve que aceitar que não existe centro em torno do qual tudo gira.

O projeto ideológico deste governo é voltar ao tempo dos preconceitos mais primitivos, da segregação e do ódio à diversidade. Pretende-se criar um campo “anticultural” que permita a supremacia étnica, o pensamento único, a organização hierárquica da sociedade.

Freud descreve, em Psicologia das Massas, dois grupos artificias e hierárquicos: o exército e a igreja. O governo pretende criar uma sociedade onde imperem estes dois modelos simultaneamente.

A nomeação de Benedito Aguiar é um passo importante para conseguir implantar esta ideologia. Por isso, exigimos a imediata revogação desta nomeação.

Psicanalistas unidos pela Democracia