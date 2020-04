PSL diz que expulsou empresário que agrediu morador em situação de rua

Revista Forum - O empresário Adonias Correia Santana, um madeireiro de Tabaporã (MT), foi expulso do seu partido, o PSL, nesta sexta-feira (10) após ter sido flagrado agredindo um homem em situação de rua em vídeo que ganhou repercussão nas redes.

Segundo o presidente do diretório estadual do PSL do Mato Grosso, Aécio Guerino, a sigla decidiu pela expulsão nesta sexta. “Espero que ele responda na Justiça pela agressão”, disse em entrevista ao G1.

