Publicados dois primeiros volumes de obras selecionadas de Xi Jinping

Rádio Internacional da China - Os dois primeiros volumes de uma nova série de livros de obras selecionadas de Xi Jinping foram publicados pela Editora do Povo, de acordo com um comunicado oficial divulgado na segunda-feira.

Compilados pelo Comitê de Edição de Literatura do Partido sob o Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), os novos livros são distribuídos em todo o país desde segunda-feira.

Desde o 18º Congresso Nacional do Partido, os comunistas chineses, com o camarada Xi Jinping como seu principal representante, estabeleceram o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era.

Como o núcleo do Comitê Central do Partido e do Partido como um todo, Xi é o principal fundador do Pensamento, que representa um novo avanço na adaptação do marxismo ao contexto chinês e às necessidades de nossos tempos.

O comunicado diz que a publicação dos livros é um acontecimento importante na vida política do Partido e do país e é de imenso e longo alcance.

Os dois primeiros volumes consistem em 146 itens de importantes obras de Xi de novembro de 2012 a outubro de 2022, incluindo discursos, instruções e diretrizes, alguns dos quais estão sendo tornados públicos pela primeira vez.

Os livros são um recurso oficial para todo o Partido e toda a nação estudarem e implementarem minuciosamente o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era, diz o comunicado.

A publicação dos dois primeiros volumes aprofundará ainda mais o estudo e a implementação do Pensamento, orientando assim melhor os funcionários e o público em geral a se esforçarem em união para construir um país socialista moderno em todos os aspectos e promover a revitalização nacional em todas as frentes, de acordo com o comunicado.

