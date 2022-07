Quais são os pontos chave na viagem de Xi Jinping a Shihezi?

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Na tarde da quarta-feira (13), o presidente chinês, Xi Jinping, viajou à cidade de Shihezi durante uma visita de inspeção na Região Autônoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China.

Em Shihezi, ele visitou o Museu de Recuperação do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang (CPCX) e uma unidade sob uma divisão do CPCX.

A cidade, localizada na junção das montanhas Tianshan e a bacia Junggar, possui pouca precipitação e um clima seco. Há 70 anos, uma guarnição comandada pelo general Wang Zhen chegou a Shihezi e, desde então, começou a construção da cidade. Por isso, a localidade é considerada a primeira cidade construída pela guarnição em Xinjiang, que se tornou posteriormente o Corpo de Produção e Construção de Xinjiang (CPCX).

Em 2000, Shihezi foi classificada pelas Nações Unidas como um bom exemplo de uma cidade com ambiente de vida humana melhorada e, em 2002, foi oficialmente nomeada como cidade-jardim nacional.

Na tarde do dia 13, o presidente chinês visitou uma unidade sob uma divisão do CPCX localizada a 15 quilômetros de Shihezi para conhecer o desenvolvimento das unidades básicas do CPCX, a agricultura local e o desenvolvimento integrado militar e civil.

Durante a visita, Xi Jinping disse que está contente em testemunhar o desenvolvimento do CPCX e salientou sua posição estratégica insubstituível.

