Será que é possível definir o melhor time nacional de todos os tempos? Será que essa resposta pode ser encontrada em sites de casas de apostas , onde os apostadores ganham quando os times vencem? Pode ser, mas é possível também por meio de análise de atuações dos times.

É claro que devemos olhar para as vitórias, porém, é preciso ver como o time se comportou como um todo, pois só assim chegaremos a uma resposta real e que faça sentido. Vamos analisar juntos? Continue a leitura e descubra qual o melhor time nacional de todos os tempos.

O que faz um time ser bom?

Existem muitos fatores que fazem com que um time seja considerado bom. A análise deve ser feita desde a equipe técnica até a atuação dos jogadores em campo. Sabemos que de tempos em tempos o time é renovado, então para que possamos chegar a um consenso será preciso analisar a equipe de determinada época, por exemplo: Palmeiras de 1999.

Dessa forma, podemos levantar quais foram as vitórias de cada time e também como a sua equipe atuou naquela época. Um time pode ter um jogador bom ou fairplay, porém, o restante da equipe pode fazer com que ele consiga se empenhar 100%, então é preciso avaliar a equipe com um todo.

Diante disso, o time que será apresentado como o melhor de todos os tempos teve os seguintes critérios avaliados: número de vitórias, equipe, desempenho em campo e apoio técnico.

Qual foi o melhor time brasileiro de todos os tempos?

Analisando sobre uma ótica de vitórias e derrotas, pode-se dizer que o Internacional de 1979 foi o melhor time de todos os tempos. O time foi o único Campeão Invicto em um Campeonato Brasileiro e tudo isso aconteceu pela sua equipe bem estruturada e a boa condução do técnico.

O time era composto por craques pontuais e bem divididos em cada parte do campo. Quem assistiu aos jogos ficou maravilhado com a atuação da equipe em campo, o clube marcou história.

Entre os nomes que faziam parte da equipe, podemos destacar: Mauro Galvão, Batista, Falcão e Mário Sérgio. O técnico Ênio Andrade também fez muito bonito no comando do time, pois ele soube conduzir bem toda a equipe, organizando a formação e mostrando que ele sabia muito bem o que estava fazendo.

Como o time conseguiu ser campeão brasileiro invicto em 1979?

O time vinha de uma campanha ruim do Gauchão, então ele precisava arrumar uma forma de dar a volta por cima para participar do Campeonato. De acordo com relatos e notícias da mídia, foi muito difícil conseguir reestruturar o time, pois todos os jogadores bons e que podiam fazer bem para a equipe estavam caros. A torcida já tinha perdido a confiança no Internacional, porém, eles não esperavam o que estava para acontecer.

Muitos jogadores de outros estados foram trazidos para o time, incluindo até jogadores do exterior. Eles disputaram 23 partidas e não perderam nenhuma delas, uma trajetória que até hoje não foi superada. Nenhum outro time brasileiro conseguiu ganhar o campeonato invicto.

A sintonia do time era tão boa que os adversários já entravam em campo com a ideia de que iam enfrentar um time que seria uma lenda, ou seja, já sabiam que iam perder. Foi no dia 23 de dezembro de 1979 que eles conseguiram o título de único time brasileiro a vencer um campeonato do Brasil sem nenhuma derrota.

Com esse histórico, pode-se dizer que, indiscutivelmente, o Internacional de 79 foi o melhor time brasileiro de todos os tempos. Alguns podem discordar dessa afirmação, mas o que ninguém pode negar é que eles fizeram história e a atuação e administração do time é modelo até para os dias atuais.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.