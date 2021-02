Quase 200 caixões caem no mar após deslizamento de terra em cemitério na Itália (vídeo)

Sputnik - Cerca de 200 caixões caíram sobre as rochas e foram arrastados para o mar após um deslizamento de terra em um cemitério, localizado em um penhasco na comuna italiana de Camogli, na Lingúria, de acordo com a agência ANSA.

O deslizamento de terra, que também destruiu duas capelas com corpos em seu interior, foi causado pela erosão da falésia agravada pelas tempestades que atingiram a região noroeste da Ligúria nos últimos anos, onde está Camogli.

Várias equipes de mergulhadores e bombeiros, bem como barcos da Guarda Costeira e um helicóptero foram ao lugar do ocorrido.

O naufrágio de parte do cemitério foi registrado por funcionários que trabalhavam na restauração de alguns columbários.

Atualmente, estão em curso trabalhos para recuperar os caixões. No entanto, como vários deles ficaram entre as rochas, sua recuperação é complicada no momento.

