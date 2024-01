Quase 9 mil obras que usam dinheiro federal estão paralisadas ou inacabadas no País

Apoie o 247

247 - Quase 9 mil obras que usam dinheiro federal estão paralisadas ou inacabadas no Brasil. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), 8.603 das pouco mais de 21 mil obras com dinheiro da União estão paralisadas ou inacabadas. Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (3) pelo Jornal Nacional.

De acordo com o ministro do tribunal Vital do Rêgo, "é impressionante, independente do governo, as constatações são as mesmas: falta de comando central que possa determinar as mesmas ações para os diversos ministérios". "Esses recursos não voltaram para o povo", disse Vital do Rêgo. "Recursos como na saúde, recursos na educação, por exemplo, para construção de creches. Também é um prejuízo social muito grande. Escolas, hospitais, açudes, barragens e outras áreas também".

Auditora-chefe da AudUrbana do TCU, Keyla Araújo Boaventura também foi constatada a falta de "um plano nacional para poder atacar esse problema das obras paralisadas".

