Que coisas devem ser consideradas quando compramos carros usados

Quando decidimos comprar um carro usado, usarmos a nossa intuição não é o suficiente. É muito importante ter alguns conhecimentos técnicos para poder acertar na escolha e fazer desse jeito a compra certa. Afinal de contas, adquirir um veículo não é igual à compra de um chocolate, não é mesmo?

Existem muitas ‘propostas indecentes’ no mercado de veículos usados, Acontece que infelizmente há pessoas que não têm muita seriedade e, menos ainda, profissionalismo para a venda e acabam então provocando sérios problemas para os inocentes compradores.

Por esse motivo, se você estiver pesquisando carros usados para comprar o seu, é recomendável prestar atenção às dicas a seguir, evitando inconvenientes futuros que possam estragar a alegria de uma compra que acabaria sendo errada. Não há nada melhor do que a certeza de estar fazendo o melhor!

Dicas importantes para uma boa escolha

Se for possível, conversar com o dono do carro. Caso contrário, é aconselhável fazer ao vendedor ou intermediário, as mesmas perguntas que faria ao proprietário. Como por exemplo:

✔ Por que motivo está vendendo o carro?

✔ É o primeiro dono ou o carro teve outros proprietários?

✔ O carro sofreu algum acidente de trânsito?

✔ Onde fica o carro quando não está sendo usado: na garagem ou na rua?

✔ O carro tem reparações?

✔ O carro teve todas as revisões correspondentes?

Depois de ter essas perguntas respondidas, chegou a hora de observar detalhadamente o carro: em primeiro lugar, o exterior do veículo para ver se tem algum arranhão ou algum outro detalhe que denuncie uma batida ou um leve toque. Inclusive, uma leve mudança de cor em algum ponto pode denunciar que ali houve um conserto.

Se você encontrar um detalhe como um farol desnivelado ou o capô não fecha do mesmo jeito na lateral... isso é sinal de um golpe mal consertado. Cuidado se ninguém avisou!

Agora, o interior do veículo:

⮚ Abrir o capô e fazer o jogo das diferenças: observar todos os detalhes de um lado e do outro, para verificar, por exemplo, que os suportes dos amortecedores estejam iguais. Uma diferença indica uma reparação feita. Solicitar que liguem o motor é importante para ouvir o barulho e perceber se há algo de errado.

⮚ Examinar os discos de freio também é importante, porque se têm uma borda elevada e brilhante, significa que o proprietário e motorista abusam dos freios e da alta velocidade.

⮚ Verificar o estado do porta – malas é importante: se o revestimento / tapete estiver muito gastado ou se estiver sujo, significa que o carro anda com muita carga. Observar o local onde está o estepe: se estiver úmido ou oxidado, é possível que o porta – malas não feche corretamente talvez por causa de algum acidente.

⮚ Verificar a parte elétrica: as janelas, os bancos dianteiros e traseiros, o ar condicionado, o limpa pára-brisas e os demais acessórios.

⮚ Observar o estado do volante e dos pedais: se estiverem com um grande desgaste, mas o carro marca poucos quilômetros rodados, algo está errado...

Finalmente, é o momento de testar o carro. Solicitar que o proprietário ou o vendedor façam um passeio com você no banco do carona. Desse modo, você poderá observar como funciona o veículo. Depois, é a sua vez de dirigir e prestar atenção em cada detalhe durante a condução!

Se tudo funcionar corretamente e não for encontrado nada de errado, você achou o carro certo.

