Que horas são? Celular entra em falso horário de verão novamente

Relatos no Twitter apontaram que a bronca parece estar concentrada em telefones com sistema Android

247 - Várias pessoas acordaram neste domingo (07) com celulares em horário de verão por engano, adiantados em uma hora. Não há mais este mecanismo por decisão de Jair Bolsonaro.

De acordo com o TechTudo, relatos no Twitter apontaram que a bronca parece estar concentrada em telefones com sistema Android (produzido pelo Google), principalmente os fabricados pela Samsung.

Os smartphones saem de fábrica com uma espécie de calendário com gatilhos automáticos para horários especiais em determinadas datas. A pane pode afetar aparelhos que não receberam as correções e otimizações de software.

Em nota ao TechTudo, o Google disse que as diversas modificações nas regras do horário de verão impactaram diretamente no Banco de Dados Global da IANA (em português, Autoridade para Atribuição de Números de Internet), utilizado por smartphones e dispositivos eletrônicos para garantir que o consumidor esteja sempre na hora certa, independentemente de lugar.

