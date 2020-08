Queimadas aumentaram em 25% número de internações de idosos indígenas em 2019

O número de internações hospitalares de idosos indígenas aumentou 25%, em média, no ano de 2019 por causa das queimadas. Para 2020, o cenário é preocupante, de acordo com o Instituto Socioambiental (ISA) edit

247 - O Instituto Socioambiental (ISA) informou que o número de internações hospitalares de idosos indígenas aumentou 25%, em média, no ano de 2019 por causa das queimadas. Cientista ambiental e um dos autores do estudo, divulgado nesta terça-feira (25), Antônio Oviedo afirmou que "temos um cenário bastante preocupante".

"Diversos estudos mostraram que uma parte do que foi desmatado no ano passado não foi queimado ainda. Desde janeiro, a gente tem um aumento do desmatamento e essa outra parte da floresta derrubada também não foi queimada", disse. O relato foi publicado no portal G1.

De acordo com o pesquisador, as condições climáticas estão favoráveis para a queima em 2020. As águas do Oceano Atlântico estão mais quentes, o que implica em um período maior de seca na região amazônica.

As críticas à gestão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aumentaram a partir do segundo trimestre deste ano, após a divulgação de conteúdo de um vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, quando Salles sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa voltada à pandemia de Covid-19 para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

Um levantamento publicado na semana passada pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o Instituto Talanoa mostrou que, entre março e maio deste ano, o governo publicou 195 atos no Diário sobre o meio ambiente. Nos mesmos meses de 2019, foram apenas 16 atos publicados relacionados ao tema, um aumento de 12 vezes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.