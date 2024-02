Quem é a brasileira presa após perseguir Harry Styles e enviar 8 mil cartas para cantor

Duas das cartas foram entregues pela mulher no endereço do artista edit

247 - Myra Carvalho, brasileira de 35 anos, foi acusada na Inglaterra de perseguir o cantor Harry Styles. A mulher chegou a enviar mais de 8 mil cartas para o britânico em menos de um mês, segundo afirmaram os promotores do caso em uma audiência nesta terça-feira.

Ainda de acordo com eles, algumas dessas cartas eram de "casamento". Duas das cartas foram entregues pela mulher no endereço do artista. Myra Carvalho ficará sob custódia até uma nova audiência marcada para o dia 19 de abril, segundo a BBC.

