Quem é Thales Lessa, cantor sertanejo preso por importunação sexual

247 - O cantor sertanejo Thales Lessa, conhecido pelo hit “Cadê seu namorado, moça?”, foi detido após ser acusado de importunação sexual, na noite desta segunda-feira (12), em Araxá, Minas Gerais, pela funcionária de um hotel em que estava hospedado. O gerente da acomodação denunciou o artista para a Polícia Militar depois que ficou sabendo do ocorrido. As informações são do G1.

Lessa foi conduzido para a delegacia e, em depoimento, alegou que é cliente habitual do serviço de massagens oferecido pela propriedade e que tem o costume de ficar pelado durante o atendimento. Ele segue preso na 2ª Delegacia Regional do município, onde deve permanecer até a audiência de custódia, que acontece nesta terça-feira (13).



