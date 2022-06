Quem são os famosos que fizeram “vaquinha” para financiar tratamento de Sérgio Hondjakoff contra dependência química

Apoie o 247

247 - Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido como o personagem Cabeção de "Malhação", ganhou a ajuda de amigos famosos após aparecer em um vídeo descontrolado, com um bastão em mãos, ameaçando o pai viralizar na web. O ator sofre com dependência química há anos.

Com o apoio de Bruno Gagliasso, Kayky Brito e Rafael Ilha, Sérgio Hondjakoff já deu inicio ao tratamento, informa o jornalista Léo Dias. Ele está sob os cuidados de Sandro Barros, terapeuta que desenvolveu um método transformador na recuperação de pessoas que passam pela mesma situação.

"Ele me recebeu bem porque fui indicado. Conheço o Kayky Brito tem mais de 20 anos, sou amigo do Bruno e também teve o Rafael Ilha. O Sérgio estava disposto a conversar. Foram essas três pessoas que fizeram com que ele me atendesse", contou ao colunista Leo Dias.

Sandro Barros conversou durante quase uma hora com Sérgio Hondjakoff por telefone. "Falei com ele e como terapeuta, eu entendi suas questões", afirmou. "Vou descobrir o que ele gosta de fazer, criar um cronograma que ele goste de praticar, mas sobretudo, eu preciso trabalhar o três pilares: alimentação, sono e atividade física. Quem está nas drogas não come direito, não dorme direito e não faz esporte. O sono tem função reparadora, alimentação também, precisa comer no horário e fazer atividade física", destacou.

