Racismo: vídeo de gorilas é projetado em palestra com mulheres negras no interior de SP

Revista Fórum - Um caso de racismo durante uma conferência virtual realizada em 26 de novembro, no interior de São Paulo, veio à tona neste sábado (4). O evento, que era realizado pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de Bauru (SP), em parceria com a Unesp, contava com a participação de mulheres negras para falar sobre racismo e foi interrompido abruptamente com um vídeo no qual gorilas apareciam dançando e fazendo sons característicos da espécie.

Letícia Pinho, de 22 anos, que é estudante de Jornalismo e mediava o encontro, contou em entrevista ao portal G1 que a palestra começaria às 14h e que o link para ingresso na sala virtual foi disponibilizado ao público dias antes do debate. Ela conta que perfis com nomes obviamente falsos começaram a entrar no espaço e algumas ofensas já passaram a ser proferidas.

