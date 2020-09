Rafinha Bastos diz que 'Luana Piovani é a pior coisa que o País já produziu' (vídeo)

"Isso porque nós já tivemos por aqui ditaduras, já tivemos terroristas internacionais. O Brasil é o país do maníaco do parque, mas nada disso é pior do que a Luana Piovani", afirmou o humorista Rafinha Bastos edit

247 - O humorista Rafinha Bastos afirmou em publicação no Instagram que a atriz Luana Piovani é a "pior coisa que o País já produziu", após Luana ter publicado um vídeo no qual diz ter encontrado "o pulo do gato" para burlar as regras de Paris e poder andar sem máscara na rua. A atriz foi diagnosticada com Covid-19 12 dias após o episódio.

"A Luana Piovani é a pior coisa que o país já produziu. Isso porque nós já tivemos por aqui ditaduras, já tivemos terroristas internacionais. O Brasil é o país do maníaco do parque, mas nada disso é pior do que a Luana Piovani", disse Rafinha Bastos, que acrescentou: "A desgraçada foi para a Europa e se mostrou indignada porque ela teria que usar máscara na rua em Paris. Só que ela encontrou uma maneira de burlar a lei: 'vou tomar sorvete'. A desgraçada pegou coronavírus durante a viagem".