Raul Gazolla reage a morte de Guilherme de Pádua: “até o bispo da igreja dele deu a notícia rindo”

247 - Viúvo de Daniella Perez (1970-1992), Raul Gazolla reagiu à notícia da morte de Guilherme de Pádua (1969-2022). "Agora tem que acertar as contas com o capiroto", ironizou o ator. O assassino da filha de Gloria Perez sofreu um infarto aos 53 anos na noite de domingo (6). As informações são do portal Notícias da TV.

"O planeta amanheceu melhor, o ar mais limpo. Até o bispo da igreja dele [Márcio Valadão] deu a notícia rindo. Devia ser um tormento para a igreja ter como pastor um assassino com um ego tão grande quanto seu crime", disse Gazolla em conversa com o jornal Folha de S.Paulo.

A confirmação da morte foi dada por Márcio Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, congregação na qual o ex-ator atuava como pastor. O religioso deu a notícia com tranquilidade e em alguns momentos com sorriso no rosto. "Chegou a notícia que, dentro de casa, agora caiu e morreu", disse ele em uma live --que foi apagada mais tarde.

