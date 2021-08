Razões pelas quais a seguradora não é responsável pelos danos causados em caso de acidente

[Post patrocinado] Desde dirigir embriagado até transportar mais pessoas do que deveria, e até possuir um equipamento GNV não estipulado, são apenas alguns dos motivos que fariam a seguradora rejeitar sua apólice.

Certamente você está ciente de que para dirigir no país, de acordo com o artigo 68 da Lei Nacional de Trânsito, é necessário, no mínimo, possuir seguro de responsabilidade civil, também denominado seguro de terceiros, que é responsável por cobrir o segurado contra eventuais sinistros ou ferimentos causados ​​a outros motoristas ou seus automóveis.

No entanto, as seguradoras sempre assumem o controle ou há situações em que elas poderiam recusar legalmente?

Com a colaboração dos especialistas da ComparaEncasa, plataforma que compara as melhores ofertas do mercado entre as principais empresas do país de seguro auto , revisamos as circunstâncias mais comuns em que um motorista pode ficar sem seguro como resultado de negligência.

Não pagar no prazo

No caso de um motorista contratar uma cobertura e, em seguida, não pagar adequadamente conforme apropriado a taxa. Obviamente, a seguradora sustentará que o descumprimento gerou o cancelamento da apólice, de forma que o causador do sinistro deve ser responsável tanto pelos danos físicos quanto pelos gastos causados ​​no veículo do terceiro, bem como pelo seu próprio.

Dirigir sob a influência de psicotrópicos ou álcool

No momento em que o carro estiver em movimento por um motorista que está sob a influência de álcool ou qualquer droga entorpecente, a seguradora rejeitará a apólice, recusando-se a fornecer a proteção acordada. Normalmente, as seguradoras estabelecem que o motorista está sob a influência de álcool se o nível de álcool no sangue for superior a 1, assim como decreta o Código Penal por homicídio culposo.

Caso o motorista se recuse a realizar o teste, uma das cláusulas do contrato da seguradora determina que ele será classificado como "bêbado" e a situação será a mesma.

Dirigir sem autorização

Caso o carro seja usado por pessoas que não estão autorizadas, a apólice é simplesmente cancelada. Como foi o caso há dois anos, um homem forçou uma criança de 10 anos a dirigir pela estrada. No contexto da criança causar um acidente, a apólice poderia legalmente se recusar a cobrir o proprietário do carro.

Dirigir com uma licença vencida, ou mover-se com um micro-ônibus sem ter a licença adequada, também são razões para a seguradora rejeitar sua apólice.

Corridas clandestinas

Claramente, as seguradoras não permitem a participação nesses tipos de eventos. Nessas situações, tão frequentes durante as primeiras horas da manhã, o motorista em questão obviamente atrai um aumento significativo dos perigos, tanto materiais quanto humanos, e com ele, o direito da seguradora de se abster de compensar os danos causados.

