Reação exagerada, diz ex-jogadora Ana Moser ao criticar denúncia do STJD contra Carol Solberg

247 - Campeã mundial e bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta (EUA) em 1996, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser prestou solidariedade a jogadora Carol Solberg, denunciada pela procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após gritar “Fora Bolsonaro” ao ganhar a medalha de bronze na etapa de Saquarema (Rio de Janeiro) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

"Tudo isso por um 'Fora Bolsonaro' ?!?!? Jura? Reação exagerada. Quanto 'Fora ...' já tivemos por aí?", escreveu Ana Moser no Twitter.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, será o advogado da jogadora de Carol perante o STJD.

