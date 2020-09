Relacionamentos leais e seguros são o que as pessoas tentam alcançar após o confinamento:

Segundo a Organização Mundial da Saúde, devido à crise global de saúde (COVID-19 ou Coronavírus), que na época só era discutida sobre uma possível pandemia, sendo hoje uma situação que se tornou claramente real e grave.

Com um número que ultrapassou 110 mil pessoas infectadas pelo COVID-19, a OMS ampliou de forma transcendental os protocolos de nosso atendimento, com os quais tem sugerido - como todos sabemos - evitar abraços, apertos de mão, um simples beijo e, acima de tudo, a troca de fluidos..

Fazendo-nos entrar em uma contradição com a natureza humana, já que não somos feitos para a solidão.

Felizmente para todos no século XXI, existem aplicativos como o Tinder ou sites como o fdating.com, onde você pode encontrar pessoas de todo o mundo, tornando a quarentena uma situação cada vez mais fácil de lidar.

Da mesma forma, não foi algo fácil para eles, sendo que até março do mesmo ano, onde mesmo, como muitos de nós acreditávamos ter tudo sob controle, a epidemia nos fazia repensar o fato de usá-los.

"Que sentido faria conseguir um Match, se por causa do confinamento nunca conhecemos a pessoa do outro lado da tela" foi uma das muitas perguntas que grande parte do público fiel questionou.

Desnecessário dizer que os primeiros meses não foram fáceis, naturalmente as preocupações que as pessoas tinham eram maiores em querer conhecer gente, fazendo com que o número de usuários despencasse. Mas enquanto o isolamento continuou, viu uma mudança substancial nessas plataformas, alcançando um crescimento notável em seus números.

As pessoas começaram a sentir solidão, cansadas de se sentirem entediadas e vazias, começaram a entrar em contato com alguém além do seu ambiente, o que foi fundamental para voltar aos números habituais.

Passando por verificar centenas de perfis e melhorar os mecanismos de busca para as pessoas combinarem, com base em hobbies, gostos musicais, hobbies, etc. Foi significativamente substancial e notável dar origem a chamadas de vídeo, sendo hoje uma das funções favoritas das centenas de usuários que entram diariamente.

Foi assim que começou o namoro por vídeo, tornando o nexo entre as pessoas mais completo e valioso do que antes da pandemia.

Hoje, as pessoas continuam na tentativa de alcançar relações mais honestas e de respeito mútuo fora do isolamento.

Quanto a como serão os namoros na nova modalidade, é uma das muitas dúvidas que abundam nesses tempos, em que a distância é imprescindível e um match pode demorar mais do que o esperado, mas muito mais importante é fazer com segurança.

Por isso, utilizando a inteligência artificial, sempre sob o controle de humanos, leva poucos minutos para comparar imagens do usuário com selfies em tempo real, dando segurança às mesmas e certificando sua autenticidade.

E assim conseguem ajudar as novas gerações, tanto os millennials, quanto a geração Z que são facilmente frustrados na busca de amizades ou namoros com perfis falsos.

Mesmo assim, o número de usuários que optam por se encontrar pessoalmente continua a crescer!

