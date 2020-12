Relatório aponta que 2020 deve ser um dos anos mais quentes desde o início dos registros

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a temperatura global média em 2020 está cerca de 1,2° C acima do nível pré-industrial edit

Sputnik Brasil - A Organização Meteorológica Mundial (OMM) publicou um relatório que aponta que o ano de 2020 deve ser um dos três anos mais quentes desde o início dos registros de temperatura.

O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, disse que "a temperatura global média em 2020 está cerca de 1,2° C acima do nível pré-industrial".

Segundo o relatório Estado do Clima Global 2020, atualmente, cinco conjuntos de dados colocam 2020, caracterizado por ondas de calor, secas, incêndios florestais e furacões intensos, como o terceiro mais quente desde que os registros começaram, em 1850.

A temperatura do oceano está em níveis recordes e mais de 80% do oceano global experimentou uma onda de calor em algum momento deste ano que repercutiu diretamente no ecossistema marinho.

Para o órgão, a mudança climática continuou uma "marcha implacável" neste ano.

"Infelizmente, 2020 foi mais um ano extraordinário para o nosso clima", afirmou Taalas.

O documento destacou "temperaturas extremas na Terra, no mar e especialmente no Ártico. Incêndios florestais que consumiram vastas áreas na Austrália, Sibéria, costa oeste dos Estados Unidos e América do Sul, enviando nuvens de fumaça que deram a volta ao globo".

As informações foram coletadas entre janeiro e outubro deste ano.

O conhecimento liberta. Saiba mais