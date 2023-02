O relatório indica que o país tem cerca de 12% dos usuários de drogas do mundo edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Foi divulgado nesta quinta-feira (9) um relatório que apresenta fatos e números para mostrar e analisar o estado atual e as causas do abuso de drogas nos Estados Unidos e revelar seus danos econômicos e sociais.

O relatório indica que o país tem cerca de 12% dos usuários de drogas do mundo, três vezes a proporção de sua população na esfera global. Em 2021, cerca de 19,4% da população já utilizou medicamentos ilícitos pelo menos uma vez. A cannabis é ilegal sob a lei federal, mas 15 estados legalizaram seu uso recreativo. Apesar da pandemia de Covid-19, as vendas de cannabis nos EUA atingiram um recorde de US$ 17,5 bilhões em 2020, um aumento acentuado de 46% em relação a 2019.

Segundo o relatório, o governo norte-americano promoveu a legalização de drogas por fatores econômicos. O documento enfatiza que o Estado não fez o suficiente para informar sobre os danos das drogas e reduzir sua demanda. Os EUA devem parar de culpar injustificadamente a China e de prejudicar a cooperação bilateral no controle de drogas, e não devem enganar o público e transferir a responsabilidade pelo combate ineficaz ao abuso de drogas no país.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.