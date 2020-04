Relatos de briga de casais aumentam 431% desde o início da quarentena do coronavírus

247 - Os relatos sobre brigas de casais na internet aumentaram 431% desde o início do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, mostra um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FSBP) em parceria com a empresa de pesquisas Decode Pulse.

No total, foram analisadas 52.315 menções no Twitter, das quais 5.583 indicavam a ocorrência de violência doméstica contra mulheres.

Neste domingo (19), o G1 mostrou como a violência física e sexual contra mulheres pode estar aumentando durante o isolamento.

