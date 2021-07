Renan Bolsonaro teria feito esquema de permuta para se hospedar em casa dos sonhos em Porto de Galinhas

Filho mais novo do presidente já é investigado por tráfico de influência. A Polícia Federal suspeita que ele tenha usado proximidade com governo do pai para beneficiar sua empresa de eventos edit

Portal Forum - Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente da República, que já é investigado pela Polícia Federal por suspeitas de tráfico de influência (o jovem teria usado a proximidade com o governo do pai para fechar negócios vantajosos para sua empresa de eventos), ficou hospedado numa mansão em Porto de Galinhas, apelidada de ‘Casa dos Sonhos’, sem desembolsar um tostão, durante uma breve temporada que passou no Nordeste.

Na verdade, segundo os responsáveis pelo imóvel, Renan fez um acordo de publipost, ou seja, uma permuta. Recebeu a ‘cortesia’ em troca da promessa de fazer propaganda sobre a mansão em suas redes sociais, que atualmente contam com 502 mil seguidores. Cada diária na luxuosa casa de veraneio não custa menos de R$ 2.500.

Na mesma viagem pela região Nordeste, o rebento presidencial passou alguns dias ainda no Recife e em Maragogi (AL). Para esse último destino também fez publicidade na internet. Na cidade paradisíaca alagoana, ele ficou hospedado no Hotel Areias Belas, que tem diárias a partir de R$ 500 reais.

