Renato Janine Ribeiro é o novo presidente da SBPC

A nova diretoria da instituição, principal órgão a congregar a comunidade científica do país, contará pela primeira vez com sete membros do sexo feminino edit

247 - O professor de filosofia política e ética da USP e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, foi eleito presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC) para o biênio 2021-2023.

Em virtude da pandemia, o pleito aconteceu pela internet entre os dias 03 e 21 de junho e o resultado da votação foi divulgado nesta terça-feira (22). Um total de 1.914 sócios votaram em Renato Janine Ribeiro para presidente e, pela primeira vez, também escolheram sete membros do sexo feminino para compor o quadro.

Janine Ribeiro superou o neurocientista Carlos Alexandre Netto, ex-reitor da UFRGS. Como vice-presidentes, foram eleitos a socióloga Fernanda Sobral, professora aposentada da UnB e o físico Paulo Artaxo, da USP. A secretaria-geral, os três cargos de secretários e as duas vagas de tesoureiros também serão preenchidas por pesquisadoras.

De acordo com matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo , Janine Ribeiro disse que à frente da SBPC irá lutar para reverter os cortes nos investimentos em pesquisa no país. “A ideia de sociedade do conhecimento precisa ser levada a sério”, disse.

