Renault retoma operações em fábricas de Moscou

A Renault havia suspendido algumas operações em suas fábricas no final de fevereiro devido à escassez de componentes causada por gargalos logísticos edit

Apoie o 247

ICL

DW - A montadora francesa Renault retomou as operações em suas fábricas em Moscou nesta segunda-feira (21/03), em um momento em que outras empresas internacionais, inclusive montadoras, deixam o mercado russo por causa da invasão da Ucrânia pelo país.

Um porta-voz da empresa confirmou a reabertura à agência de notícias Reuters. A Renault havia suspendido algumas operações em suas fábricas no final de fevereiro devido à escassez de componentes causada por gargalos logísticos.

Na época, a empresa não especificou se os problemas da cadeia de abastecimento se deviam à guerra na Ucrânia. Mas as sanções ocidentais contra a Rússia afetaram ainda mais as cadeias de fornecimento, em uma época em que as montadoras já enfrentavam dificuldades para obter chips utilizados na produção de automóveis. Sanções recentes incluem a proibição das exportações de semicondutores para a Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no DW.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE