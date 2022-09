Renzo Gracie imobiliza homem em metrô nos EUA após sofrer preconceito

Imagens que circulam nas redes mostram o brasileiro imobilizando um homem no chão e o controlando com um golpe de iu-jítsu, edit

Apoie o 247

ICL

247 - O lutador de jiu-jítsu Renzo Gracie se envolveu em uma confusão no metrô de Nova Iorque, nos Estados Unidos. De acordo com a página Chok Lab, em matéria reproduzida no portal Metrópoles, o lutador teria sido ofendido por um homem, que fez uma manifestação preconceituosa.

Imagens que circulam nas redes mostram o brasileiro imobilizando um homem no chão e o controlando com um golpe de iu-jítsu, modalidade que a família de Renzo ajudou a disseminar no Brasil e no mundo. O episódio ocorreu na última semana. De acordo com a página, o homem teria insultado Gracie por vê-lo falando em português no metrô. Na sequência, o rapaz teria dito que ali só poderia se falar em inglês.

O lutador de jiu-jítsu teria chamado o rapaz de racista. Os ânimos ficaram acirrados e os dois foram para as vias de fato.

Renzo Gracie subdues man in NY Subway after being attacked for speaking portuguese pic.twitter.com/rDpWsiLZjj — Real Press MMA (@RealPressMMA) September 7, 2022





Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.