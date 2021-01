Repasse federal a Manaus não cresce no mesmo ritmo de casos e mortes por coronavírus

A capital amazonense foi a quinta capital brasileira no índice de letalidade pela Covid-19 em 2020, mas a 26.ª no repasse de recursos proporcionais ao tamanho da população edit

247 - O dinheiro do governo federal repassado a Manaus (AM) para o combate ao coronavírus não acompanhou o mesmo ritmo do avanço de casos e mortes pela doença. A cidade foi a quinta capital brasileira no índice de letalidade pela Covid-19 em 2020, mas a 26.ª no repasse de recursos proporcionais ao tamanho da população.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, no ano passado a União transferiu R$ 341 milhões para Manaus em recursos diretamente relacionados ao coronavírus, incluindo o socorro financeiro para estados e municípios e o auxílio emergencial a trabalhadores informais e desempregados. A capital contabilizou 3.975 mortes pelo coronavírus no período. Mas o repasse de dinheiro só acompanhou proporcionalmente o crescimento dos casos a partir de julho, conforme a Inteligov.

"No caso de Manaus, é como se o número de bombeiros suficientes para combater um incêndio só chegasse depois que a linha do fogo já se espalhou", afirmou o CEO da Inteligov, Raphael Caldas.

O governo do Amazonas afirmou "que não há recomendação da União sobre a aplicação de recursos vinculada ao número de casos de covid-19 e que os recursos recebidos foram aplicados de um modo geral na ampliação da capacidade da rede estadual de assistência à saúde".

O conhecimento liberta. Saiba mais