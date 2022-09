Repórter da Globo pede orações: ‘Infecção oportunista’

A repórter da TV Globo trata um câncer no osso da bacia edit

247 - A jornalista Susana Naspolini, de 49 anos, está internada há seis dias após pegar uma infecção e para tratar a imunidade baixa. As informações são do portal Época.

Em seu perfil do Instagram, a repórter da TV Globo, que trata um câncer no osso da bacia, pediu orações e torcida para que ela se recupere e saia logo do hospital.

“Amigos, já são seis dias internada! Vim para emergência e fiquei: imunidade baixa + infecção oportunista = antibiótico na veia. E cá estou. Adivinhem o que vim pedir pra vocês: orações, torcida e energia positiva! Só quero ir pra casa! De mãos dadas, hein?! Conto com vocês!!”, disse ela, na legenda da foto em que aparece na cama do hospital sorridente.

