Responsável por lista de “cornos” pede desculpas; polícia investiga

Metrópoles - A Polícia Civil identificou um dos responsáveis pela divulgação de listas com designações pejorativas em Candelária (RS). Esta semana, o caso de polícia chamou atenção: moradores do município receberam mensagens compartilhadas via redes sociais com a descrição dos mais “chatos”, “cornos” e “velhacos” da cidade, além de menções ao consumo de drogas e orientação sexual.

Entre os afetados pela lista, um morador descobriu sobre a difamação nas redes sociais após a filha sofrer bullying na escola. Pelo menos cinco relações pejorativas foram divulgadas na cidade, incluindo nome, apelido e local de trabalho dos quase 250 moradores que foram alvos das ofensas.

Após identificar um suspeito, a delegacia de polícia do município participou da mediação entre dois homens envolvidos no ato. Segundo relato da delegada Alessandra Xavier de Siqueira, responsável pelo caso, o investigado procurou uma vítima na quinta-feira (28/4) e pediu desculpas.

Depois, os dois partiram para a delegacia para formalizar a intenção de desistir do processo judicial. Além disso, eles decidiram que não seria necessária uma retratação pública. O acordo foi selado com um aperto de mãos.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

