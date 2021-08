Restaurante antivacina obriga clientes a não usarem máscara

Em vídeo divulgado no YouTube, comediante é expulso do Basilico’s Pasta e Vino, da Califórnia, nos Estados Unidos, após colocar proteção facial e dizer estar vacinado edit

TrendsBR - Se você acha que já viu de tudo na pandemia de covid-19, saiba que existe um restaurante antivacina nos Estados Unidos que proíbe o uso de máscara.

Como mostra o site americano de fofocas Toofab, o Basilico’s Pasta e Vino, restaurante localizado em Huntington Beach, no condado de Orange, na Califórnia (EUA) exige que seus clientes não sejam vacinados e não utilizem proteção facial dentro do estabelecimento.

O normal na pandemia é vermos clientes sendo expulsos de restaurantes por não usarem máscaras, mas no caso do famigerado Basilico’s, ocorre justamente o oposto.

O comediante Ben Gleib foi testar essa postura e acabou sendo expulso pelos garçons.

Em um vídeo divulgado na última sexta (20/8) pelo canal The Young Turks, no YouTube, Gleib se mistura aos demais clientes, que apreciam a “luta pela liberdade” do estabelecimento.

“É bom ter um lugar que ‘bate o pé’ pela liberdade e diz ‘não nos importamos com esse vírus mortal, vamos fazer do nosso jeito’. Eu adoro isso”, diz o comediante dentro do restaurante californiano – a gravação está sendo feita às escondidas, segundo o Toofab.

“É tudo uma questão de liberdade, certo?”, retruca o garçom, que pensa que o cliente compartilha dessa ideologia.

Porém, o tom muda rapidamente quando Ben Gleib coloca uma máscara enquanto está sentado em sua mesa – e imediatamente o garçom arranca a proteção e o convida a sair.

“Saia daqui! Cai fora! Saiam daqui. Você nem precisa pagar”, diz o visivelmente alterado funcionário do Basilico’s Pasta e Vino no vídeo compartilhado no YouTube.

“Fui vacinado! Lamento não ter colocado ninguém em risco! Da próxima vez, vou pegar covid-19 e tossir nas pessoas. Ficarei em fazer isso!”, ironiza o comediante enquanto é carregado para fora do estabelecimento por dois garçons.

Enquanto é empurrado para fora do restaurante, Gleib é chamado de “camisa marrom nazista” (em referência ao uniforme padrão do partido nazista alemão). “Porque não quero infectar as pessoas?”, diz o comediante. “Não, porque você é um idiota”, responde um dos funcionários.

Em conversa com os apresentadores Cenk Uygur e John Iadarola, do canal The Young Turks, Ben Gleib afirma que “provavelmente” não estava prestará queixa de agressão, “porque é capaz de lidar com as coisas e não é um bebê”.

Enquanto isso, no perfil oficial do Basilico’s Pasta e Vino no Facebook, o dono do restaurante, Tony Roman, compara o tratamento dado à covid-19 nos EUA com a Alemanha nazista.

“Vocês são todos americanos traidores. Vocês são cúmplices da destruição de nossa nação nos últimos 18 meses […] Inimigos da liberdade americana e do direito de ser livre. Por isso, pedimos a todos que se retirem ou fiquem conosco, do contrário, estarão do lado errado da história, assim como aqueles que estavam do lado errado do muro de Berlim”, diz o empresário em post compartilhado na última sexta (20/8), na rede social de Mark Zuckerberg.

